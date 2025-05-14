Währungen / ERNA
ERNA: Eterna Therapeutics Inc
1.38 USD 0.11 (8.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ERNA hat sich für heute um 8.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.29 bis zu einem Hoch von 1.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eterna Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERNA News
- Ernexa Therapeutics senkt operative Kosten um 51 %
- Ernexa Therapeutics reports 51% reduction in operating expenses
- Ernexa regains Nasdaq compliance, continues trading on exchange
- Ernexa Therapeutics changes independent auditor to Haskell & White
- Ernexa Therapeutics Expands Advisory Board to Form Integrated Scientific and Medical Advisory Board as it Prepares for Clinical Development
- Ernexa Therapeutics completes second closing of securities offering
- Ernexa Therapeutics announces 1-for-15 reverse stock split
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Ernexa therapeutics ten percent owner acquires $2.22 million in stock
- Ernexa Therapeutics announces 1-for-15 reverse stock split
- Ernexa Therapeutics Announces New Data to be Presented at ASCO Annual Meeting 2025
- Ernexa Therapeutics Establishes Texas Subsidiary to Support Continued Development of ERNA-101 and Future Clinical Operations
Tagesspanne
1.29 1.40
Jahresspanne
0.14 2.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.27
- Eröffnung
- 1.29
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Tief
- 1.29
- Hoch
- 1.40
- Volumen
- 203
- Tagesänderung
- 8.66%
- Monatsänderung
- -4.83%
- 6-Monatsänderung
- 666.67%
- Jahresänderung
- 35.29%
