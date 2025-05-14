KurseKategorien
Währungen / ERNA
Zurück zum Aktien

ERNA: Eterna Therapeutics Inc

1.38 USD 0.11 (8.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ERNA hat sich für heute um 8.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.29 bis zu einem Hoch von 1.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eterna Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ERNA News

Tagesspanne
1.29 1.40
Jahresspanne
0.14 2.75
Vorheriger Schlusskurs
1.27
Eröffnung
1.29
Bid
1.38
Ask
1.68
Tief
1.29
Hoch
1.40
Volumen
203
Tagesänderung
8.66%
Monatsänderung
-4.83%
6-Monatsänderung
666.67%
Jahresänderung
35.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K