Divisas / ERNA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ERNA: Eterna Therapeutics Inc
1.18 USD 0.07 (5.60%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ERNA de hoy ha cambiado un -5.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.18, mientras que el máximo ha alcanzado 1.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eterna Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERNA News
- Ernexa Therapeutics reports 51% reduction in operating expenses
- Ernexa regains Nasdaq compliance, continues trading on exchange
- Ernexa Therapeutics changes independent auditor to Haskell & White
- Ernexa Therapeutics Expands Advisory Board to Form Integrated Scientific and Medical Advisory Board as it Prepares for Clinical Development
- Ernexa Therapeutics completes second closing of securities offering
- Ernexa Therapeutics announces 1-for-15 reverse stock split
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Ernexa therapeutics ten percent owner acquires $2.22 million in stock
- Ernexa Therapeutics announces 1-for-15 reverse stock split
- Ernexa Therapeutics Announces New Data to be Presented at ASCO Annual Meeting 2025
- Ernexa Therapeutics Establishes Texas Subsidiary to Support Continued Development of ERNA-101 and Future Clinical Operations
Rango diario
1.18 1.28
Rango anual
0.14 2.75
- Cierres anteriores
- 1.25
- Open
- 1.23
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Low
- 1.18
- High
- 1.28
- Volumen
- 218
- Cambio diario
- -5.60%
- Cambio mensual
- -18.62%
- Cambio a 6 meses
- 555.56%
- Cambio anual
- 15.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B