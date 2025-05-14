货币 / ERNA
ERNA: Eterna Therapeutics Inc
1.25 USD 0.07 (5.93%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ERNA汇率已更改5.93%。当日，交易品种以低点1.19和高点1.29进行交易。
关注Eterna Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERNA新闻
- Ernexa Therapeutics reports 51% reduction in operating expenses
- Ernexa regains Nasdaq compliance, continues trading on exchange
- Ernexa Therapeutics changes independent auditor to Haskell & White
- Ernexa Therapeutics Expands Advisory Board to Form Integrated Scientific and Medical Advisory Board as it Prepares for Clinical Development
- Ernexa Therapeutics completes second closing of securities offering
- Ernexa Therapeutics announces 1-for-15 reverse stock split
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Ernexa therapeutics ten percent owner acquires $2.22 million in stock
- Ernexa Therapeutics announces 1-for-15 reverse stock split
- Ernexa Therapeutics Announces New Data to be Presented at ASCO Annual Meeting 2025
- Ernexa Therapeutics Establishes Texas Subsidiary to Support Continued Development of ERNA-101 and Future Clinical Operations
日范围
1.19 1.29
年范围
0.14 2.75
- 前一天收盘价
- 1.18
- 开盘价
- 1.19
- 卖价
- 1.25
- 买价
- 1.55
- 最低价
- 1.19
- 最高价
- 1.29
- 交易量
- 163
- 日变化
- 5.93%
- 月变化
- -13.79%
- 6个月变化
- 594.44%
- 年变化
- 22.55%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值