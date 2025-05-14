Валюты / ERNA
ERNA: Eterna Therapeutics Inc
1.25 USD 0.07 (5.93%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ERNA за сегодня изменился на 5.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.19, а максимальная — 1.29.
Следите за динамикой Eterna Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ERNA
- Ernexa Therapeutics reports 51% reduction in operating expenses
- Ernexa regains Nasdaq compliance, continues trading on exchange
- Ernexa Therapeutics changes independent auditor to Haskell & White
- Ernexa Therapeutics Expands Advisory Board to Form Integrated Scientific and Medical Advisory Board as it Prepares for Clinical Development
- Ernexa Therapeutics completes second closing of securities offering
- Ernexa Therapeutics announces 1-for-15 reverse stock split
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Ernexa therapeutics ten percent owner acquires $2.22 million in stock
- Ernexa Therapeutics announces 1-for-15 reverse stock split
- Ernexa Therapeutics Announces New Data to be Presented at ASCO Annual Meeting 2025
- Ernexa Therapeutics Establishes Texas Subsidiary to Support Continued Development of ERNA-101 and Future Clinical Operations
Дневной диапазон
1.19 1.29
Годовой диапазон
0.14 2.75
- Предыдущее закрытие
- 1.18
- Open
- 1.19
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Low
- 1.19
- High
- 1.29
- Объем
- 163
- Дневное изменение
- 5.93%
- Месячное изменение
- -13.79%
- 6-месячное изменение
- 594.44%
- Годовое изменение
- 22.55%
