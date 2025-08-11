- Visão do mercado
EQTY: Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF
A taxa do EQTY para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.55 e o mais alto foi 25.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQTY Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EQTY hoje?
Hoje Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF (EQTY) está avaliado em 25.61. O instrumento é negociado dentro de -0.08%, o fechamento de ontem foi 25.63, e o volume de negociação atingiu 38. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EQTY em tempo real.
As ações de Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF está avaliado em 25.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.77% e USD. Monitore os movimentos de EQTY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EQTY?
Você pode comprar ações de Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF (EQTY) pelo preço atual 25.61. Ordens geralmente são executadas perto de 25.61 ou 25.91, enquanto 38 e 0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EQTY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EQTY?
Investir em Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF envolve considerar a faixa anual 20.39 - 26.20 e o preço atual 25.61. Muitos comparam 0.20% e 10.77% antes de enviar ordens em 25.61 ou 25.91. Estude as mudanças diárias de preço de EQTY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Kovitz Core Equity ETF?
O maior preço de Kovitz Core Equity ETF (EQTY) no último ano foi 26.20. As ações oscilaram bastante dentro de 20.39 - 26.20, e a comparação com 25.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Kovitz Core Equity ETF?
O menor preço de Kovitz Core Equity ETF (EQTY) no ano foi 20.39. A comparação com o preço atual 25.61 e 20.39 - 26.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EQTY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EQTY?
No passado Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.63 e 10.77% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.63
- Open
- 25.55
- Bid
- 25.61
- Ask
- 25.91
- Low
- 25.55
- High
- 25.61
- Volume
- 38
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 0.20%
- Mudança de 6 meses
- 10.77%
- Mudança anual
- 10.77%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8