EQTY: Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF
EQTYの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり25.55の安値と25.59の高値で取引されました。
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EQTY株の現在の価格は？
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETFの株価は本日25.56です。-0.27%内で取引され、前日の終値は25.63、取引量は15に達しました。EQTYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETFの株は配当を出しますか？
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETFの現在の価格は25.56です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.55%やUSDにも注目します。EQTYの動きはライブチャートで確認できます。
EQTY株を買う方法は？
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETFの株は現在25.56で購入可能です。注文は通常25.56または25.86付近で行われ、15や-0.08%が市場の動きを示します。EQTYの最新情報はライブチャートで確認できます。
EQTY株に投資する方法は？
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETFへの投資では、年間の値幅20.39 - 26.20と現在の25.56を考慮します。注文は多くの場合25.56や25.86で行われる前に、0.00%や10.55%と比較されます。EQTYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Kovitz Core Equity ETFの株の最高値は？
Kovitz Core Equity ETFの過去1年の最高値は26.20でした。20.39 - 26.20内で株価は大きく変動し、25.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Kovitz Core Equity ETFの株の最低値は？
Kovitz Core Equity ETF(EQTY)の年間最安値は20.39でした。現在の25.56や20.39 - 26.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EQTYの動きはライブチャートで確認できます。
EQTYの株式分割はいつ行われましたか？
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.63、10.55%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.63
- 始値
- 25.58
- 買値
- 25.56
- 買値
- 25.86
- 安値
- 25.55
- 高値
- 25.59
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 10.55%
- 1年の変化
- 10.55%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8