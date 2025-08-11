EQTY: Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF
今日EQTY汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点25.55和高点25.59进行交易。
关注Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EQTY新闻
常见问题解答
EQTY股票今天的价格是多少？
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF股票今天的定价为25.56。它在-0.27%范围内交易，昨天的收盘价为25.63，交易量达到15。EQTY的实时价格图表显示了这些更新。
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF股票是否支付股息？
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF目前的价值为25.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.55%和USD。实时查看图表以跟踪EQTY走势。
如何购买EQTY股票？
您可以以25.56的当前价格购买Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF股票。订单通常设置在25.56或25.86附近，而15和-0.08%显示市场活动。立即关注EQTY的实时图表更新。
如何投资EQTY股票？
投资Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF需要考虑年度范围20.39 - 26.20和当前价格25.56。许多人在以25.56或25.86下订单之前，会比较0.00%和。实时查看EQTY价格图表，了解每日变化。
Kovitz Core Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Kovitz Core Equity ETF的最高价格是26.20。在20.39 - 26.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF的绩效。
Kovitz Core Equity ETF股票的最低价格是多少？
Kovitz Core Equity ETF（EQTY）的最低价格为20.39。将其与当前的25.56和20.39 - 26.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EQTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EQTY股票是什么时候拆分的？
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.63和10.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.63
- 开盘价
- 25.58
- 卖价
- 25.56
- 买价
- 25.86
- 最低价
- 25.55
- 最高价
- 25.59
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 10.55%
- 年变化
- 10.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8