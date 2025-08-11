报价部分
货币 / EQTY
EQTY: Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF

25.56 USD 0.07 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EQTY汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点25.55和高点25.59进行交易。

关注Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EQTY新闻

常见问题解答

EQTY股票今天的价格是多少？

Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF股票今天的定价为25.56。它在-0.27%范围内交易，昨天的收盘价为25.63，交易量达到15。EQTY的实时价格图表显示了这些更新。

Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF股票是否支付股息？

Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF目前的价值为25.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.55%和USD。实时查看图表以跟踪EQTY走势。

如何购买EQTY股票？

您可以以25.56的当前价格购买Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF股票。订单通常设置在25.56或25.86附近，而15和-0.08%显示市场活动。立即关注EQTY的实时图表更新。

如何投资EQTY股票？

投资Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF需要考虑年度范围20.39 - 26.20和当前价格25.56。许多人在以25.56或25.86下订单之前，会比较0.00%和。实时查看EQTY价格图表，了解每日变化。

Kovitz Core Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kovitz Core Equity ETF的最高价格是26.20。在20.39 - 26.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF的绩效。

Kovitz Core Equity ETF股票的最低价格是多少？

Kovitz Core Equity ETF（EQTY）的最低价格为20.39。将其与当前的25.56和20.39 - 26.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EQTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EQTY股票是什么时候拆分的？

Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.63和10.55%中可见。

日范围
25.55 25.59
年范围
20.39 26.20
前一天收盘价
25.63
开盘价
25.58
卖价
25.56
买价
25.86
最低价
25.55
最高价
25.59
交易量
15
日变化
-0.27%
月变化
0.00%
6个月变化
10.55%
年变化
10.55%
