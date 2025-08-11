- Обзор рынка
EQTY: Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF
Курс EQTY за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.62, а максимальная — 25.67.
Следите за динамикой Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EQTY сегодня?
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF (EQTY) сегодня оценивается на уровне 25.63. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.64, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EQTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF?
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF в настоящее время оценивается в 25.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.86% и USD. Отслеживайте движения EQTY на графике в реальном времени.
Как купить акции EQTY?
Вы можете купить акции Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF (EQTY) по текущей цене 25.63. Ордера обычно размещаются около 25.63 или 25.93, тогда как 37 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EQTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EQTY?
Инвестирование в Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF предполагает учет годового диапазона 20.39 - 26.20 и текущей цены 25.63. Многие сравнивают 0.27% и 10.86% перед размещением ордеров на 25.63 или 25.93. Изучайте ежедневные изменения цены EQTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Kovitz Core Equity ETF?
Самая высокая цена Kovitz Core Equity ETF (EQTY) за последний год составила 26.20. Акции заметно колебались в пределах 20.39 - 26.20, сравнение с 25.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Kovitz Core Equity ETF?
Самая низкая цена Kovitz Core Equity ETF (EQTY) за год составила 20.39. Сравнение с текущими 25.63 и 20.39 - 26.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EQTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EQTY?
В прошлом Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.64 и 10.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.64
- Open
- 25.67
- Bid
- 25.63
- Ask
- 25.93
- Low
- 25.62
- High
- 25.67
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.27%
- 6-месячное изменение
- 10.86%
- Годовое изменение
- 10.86%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8