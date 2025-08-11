- Übersicht
EQTY: Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF
Der Wechselkurs von EQTY hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.55 bis zu einem Hoch von 25.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EQTY heute?
Die Aktie von Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF (EQTY) notiert heute bei 25.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.63 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von EQTY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EQTY Dividenden?
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF wird derzeit mit 25.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.77% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EQTY zu verfolgen.
Wie kaufe ich EQTY-Aktien?
Sie können Aktien von Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF (EQTY) zum aktuellen Kurs von 25.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.61 oder 25.91 platziert, während 38 und 0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EQTY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EQTY-Aktien?
Bei einer Investition in Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF müssen die jährliche Spanne 20.39 - 26.20 und der aktuelle Kurs 25.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.20% und 10.77%, bevor sie Orders zu 25.61 oder 25.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EQTY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Kovitz Core Equity ETF?
Der höchste Kurs von Kovitz Core Equity ETF (EQTY) im vergangenen Jahr lag bei 26.20. Innerhalb von 20.39 - 26.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Kovitz Core Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Kovitz Core Equity ETF (EQTY) im Laufe des Jahres betrug 20.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.61 und der Spanne 20.39 - 26.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EQTY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EQTY statt?
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.63 und 10.77% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.63
- Eröffnung
- 25.55
- Bid
- 25.61
- Ask
- 25.91
- Tief
- 25.55
- Hoch
- 25.61
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 0.20%
- 6-Monatsänderung
- 10.77%
- Jahresänderung
- 10.77%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8