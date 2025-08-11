- Panoramica
EQTY: Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF
Il tasso di cambio EQTY ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.62 e ad un massimo di 25.67.
Segui le dinamiche di Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EQTY News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EQTY oggi?
Oggi le azioni Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF sono prezzate a 25.63. Viene scambiato all'interno di -0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.64 e il volume degli scambi ha raggiunto 37. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EQTY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF pagano dividendi?
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF è attualmente valutato a 25.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EQTY.
Come acquistare azioni EQTY?
Puoi acquistare azioni Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF al prezzo attuale di 25.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.63 o 25.93, mentre 37 e -0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EQTY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EQTY?
Investire in Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.39 - 26.20 e il prezzo attuale 25.63. Molti confrontano 0.27% e 10.86% prima di effettuare ordini su 25.63 o 25.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EQTY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Kovitz Core Equity ETF?
Il prezzo massimo di Kovitz Core Equity ETF nell'ultimo anno è stato 26.20. All'interno di 20.39 - 26.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.64 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Kovitz Core Equity ETF?
Il prezzo più basso di Kovitz Core Equity ETF (EQTY) nel corso dell'anno è stato 20.39. Confrontandolo con gli attuali 25.63 e 20.39 - 26.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EQTY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EQTY?
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.64 e 10.86%.
- Chiusura Precedente
- 25.64
- Apertura
- 25.67
- Bid
- 25.63
- Ask
- 25.93
- Minimo
- 25.62
- Massimo
- 25.67
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 0.27%
- Variazione Semestrale
- 10.86%
- Variazione Annuale
- 10.86%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8