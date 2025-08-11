QuotazioniSezioni
Valute / EQTY
Tornare a Azioni

EQTY: Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF

25.63 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EQTY ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.62 e ad un massimo di 25.67.

Segui le dinamiche di Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EQTY News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EQTY oggi?

Oggi le azioni Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF sono prezzate a 25.63. Viene scambiato all'interno di -0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.64 e il volume degli scambi ha raggiunto 37. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EQTY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF pagano dividendi?

Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF è attualmente valutato a 25.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EQTY.

Come acquistare azioni EQTY?

Puoi acquistare azioni Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF al prezzo attuale di 25.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.63 o 25.93, mentre 37 e -0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EQTY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EQTY?

Investire in Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.39 - 26.20 e il prezzo attuale 25.63. Molti confrontano 0.27% e 10.86% prima di effettuare ordini su 25.63 o 25.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EQTY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Kovitz Core Equity ETF?

Il prezzo massimo di Kovitz Core Equity ETF nell'ultimo anno è stato 26.20. All'interno di 20.39 - 26.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.64 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Kovitz Core Equity ETF?

Il prezzo più basso di Kovitz Core Equity ETF (EQTY) nel corso dell'anno è stato 20.39. Confrontandolo con gli attuali 25.63 e 20.39 - 26.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EQTY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EQTY?

Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.64 e 10.86%.

Intervallo Giornaliero
25.62 25.67
Intervallo Annuale
20.39 26.20
Chiusura Precedente
25.64
Apertura
25.67
Bid
25.63
Ask
25.93
Minimo
25.62
Massimo
25.67
Volume
37
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
0.27%
Variazione Semestrale
10.86%
Variazione Annuale
10.86%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8