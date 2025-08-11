- Aperçu
EQTY: Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF
Le taux de change de EQTY a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.62 et à un maximum de 25.67.
Suivez la dynamique Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQTY Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EQTY aujourd'hui ?
L'action Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF est cotée à 25.63 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.04%, a clôturé hier à 25.64 et son volume d'échange a atteint 37. Le graphique en temps réel du cours de EQTY présente ces mises à jour.
L'action Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF est actuellement valorisé à 25.63. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EQTY.
Comment acheter des actions EQTY ?
Vous pouvez acheter des actions Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF au cours actuel de 25.63. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.63 ou de 25.93, le 37 et le -0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EQTY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EQTY ?
Investir dans Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.39 - 26.20 et le prix actuel 25.63. Beaucoup comparent 0.27% et 10.86% avant de passer des ordres à 25.63 ou 25.93. Consultez le graphique du cours de EQTY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Kovitz Core Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Kovitz Core Equity ETF l'année dernière était 26.20. Au cours de 20.39 - 26.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.64 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Kovitz Core Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Kovitz Core Equity ETF (EQTY) sur l'année a été 20.39. Sa comparaison avec 25.63 et 20.39 - 26.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EQTY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EQTY a-t-elle été divisée ?
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.64 et 10.86% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.64
- Ouverture
- 25.67
- Bid
- 25.63
- Ask
- 25.93
- Plus Bas
- 25.62
- Plus Haut
- 25.67
- Volume
- 37
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- 0.27%
- Changement à 6 Mois
- 10.86%
- Changement Annuel
- 10.86%
