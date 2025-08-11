- Panorámica
EQTY: Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF
El tipo de cambio de EQTY de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.55, mientras que el máximo ha alcanzado 25.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQTY News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EQTY hoy?
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF (EQTY) se evalúa hoy en 25.56. El instrumento se negocia dentro de -0.27%; el cierre de ayer ha sido 25.63 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EQTY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF?
Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF se evalúa actualmente en 25.56. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.55% y USD. Monitoree los movimientos de EQTY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EQTY?
Puede comprar acciones de Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF (EQTY) al precio actual de 25.56. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.56 o 25.86, mientras que 15 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EQTY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EQTY?
Invertir en Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.39 - 26.20 y el precio actual 25.56. Muchos comparan 0.00% y 10.55% antes de colocar órdenes en 25.56 o 25.86. Estudie los cambios diarios de precios de EQTY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Kovitz Core Equity ETF?
El precio más alto de Kovitz Core Equity ETF (EQTY) en el último año ha sido 26.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.39 - 26.20, una comparación con 25.63 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Kovitz Core Equity ETF?
El precio más bajo de Kovitz Core Equity ETF (EQTY) para el año ha sido 20.39. La comparación con los actuales 25.56 y 20.39 - 26.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EQTY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EQTY?
En el pasado, Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.63 y 10.55% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.63
- Open
- 25.58
- Bid
- 25.56
- Ask
- 25.86
- Low
- 25.55
- High
- 25.59
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- 10.55%
- Cambio anual
- 10.55%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8