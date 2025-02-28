- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EFRA: iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
A taxa do EFRA para hoje mudou para -0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.90 e o mais alto foi 33.90.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- D1
- W1
- MN
EFRA Notícias
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- What Actually Goes Into Infrastructure Indexes?
- 2025 Midyear Global Outlook
- Low-Carbon Opportunities In The Infrastructure Investment Landscape
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- From AI To Infrastructure: The 10 Investment Themes Defining The Next 5 Years
- North American Construction Outlook: US Trump Boost Comes At A Cost For Canada And Mexico
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EFRA hoje?
Hoje iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) está avaliado em 33.90. O instrumento é negociado dentro de -0.82%, o fechamento de ontem foi 34.18, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFRA em tempo real.
As ações de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF está avaliado em 33.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.50% e USD. Monitore os movimentos de EFRA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EFRA?
Você pode comprar ações de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) pelo preço atual 33.90. Ordens geralmente são executadas perto de 33.90 ou 34.20, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFRA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EFRA?
Investir em iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF envolve considerar a faixa anual 29.15 - 34.93 e o preço atual 33.90. Muitos comparam -0.82% e 16.30% antes de enviar ordens em 33.90 ou 34.20. Estude as mudanças diárias de preço de EFRA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
O maior preço de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) no último ano foi 34.93. As ações oscilaram bastante dentro de 29.15 - 34.93, e a comparação com 34.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
O menor preço de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) no ano foi 29.15. A comparação com o preço atual 33.90 e 29.15 - 34.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFRA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFRA?
No passado iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.18 e 1.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.18
- Open
- 33.90
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Low
- 33.90
- High
- 33.90
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.82%
- Mudança mensal
- -0.82%
- Mudança de 6 meses
- 16.30%
- Mudança anual
- 1.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8