EFRA: iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

33.90 USD 0.28 (0.82%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EFRA para hoje mudou para -0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.90 e o mais alto foi 33.90.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EFRA hoje?

Hoje iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) está avaliado em 33.90. O instrumento é negociado dentro de -0.82%, o fechamento de ontem foi 34.18, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFRA em tempo real.

As ações de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF está avaliado em 33.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.50% e USD. Monitore os movimentos de EFRA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EFRA?

Você pode comprar ações de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) pelo preço atual 33.90. Ordens geralmente são executadas perto de 33.90 ou 34.20, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFRA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EFRA?

Investir em iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF envolve considerar a faixa anual 29.15 - 34.93 e o preço atual 33.90. Muitos comparam -0.82% e 16.30% antes de enviar ordens em 33.90 ou 34.20. Estude as mudanças diárias de preço de EFRA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?

O maior preço de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) no último ano foi 34.93. As ações oscilaram bastante dentro de 29.15 - 34.93, e a comparação com 34.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?

O menor preço de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) no ano foi 29.15. A comparação com o preço atual 33.90 e 29.15 - 34.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFRA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFRA?

No passado iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.18 e 1.50% após os eventos corporativos.

Faixa diária
33.90 33.90
Faixa anual
29.15 34.93
Fechamento anterior
34.18
Open
33.90
Bid
33.90
Ask
34.20
Low
33.90
High
33.90
Volume
2
Mudança diária
-0.82%
Mudança mensal
-0.82%
Mudança de 6 meses
16.30%
Mudança anual
1.50%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8