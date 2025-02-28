- Panorámica
EFRA: iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
El tipo de cambio de EFRA de hoy ha cambiado un -0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.90, mientras que el máximo ha alcanzado 33.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EFRA hoy?
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) se evalúa hoy en 33.90. El instrumento se negocia dentro de -0.82%; el cierre de ayer ha sido 34.18 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EFRA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF se evalúa actualmente en 33.90. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.50% y USD. Monitoree los movimientos de EFRA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EFRA?
Puede comprar acciones de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) al precio actual de 33.90. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.90 o 34.20, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EFRA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EFRA?
Invertir en iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.15 - 34.93 y el precio actual 33.90. Muchos comparan -0.82% y 16.30% antes de colocar órdenes en 33.90 o 34.20. Estudie los cambios diarios de precios de EFRA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
El precio más alto de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) en el último año ha sido 34.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.15 - 34.93, una comparación con 34.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
El precio más bajo de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) para el año ha sido 29.15. La comparación con los actuales 33.90 y 29.15 - 34.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EFRA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EFRA?
En el pasado, iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.18 y 1.50% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.18
- Open
- 33.90
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Low
- 33.90
- High
- 33.90
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.82%
- Cambio mensual
- -0.82%
- Cambio a 6 meses
- 16.30%
- Cambio anual
- 1.50%
