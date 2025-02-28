- Übersicht
EFRA: iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
Der Wechselkurs von EFRA hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.90 bis zu einem Hoch von 33.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
EFRA News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EFRA heute?
Die Aktie von iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) notiert heute bei 33.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.82% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.18 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von EFRA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EFRA Dividenden?
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF wird derzeit mit 33.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFRA zu verfolgen.
Wie kaufe ich EFRA-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) zum aktuellen Kurs von 33.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.90 oder 34.20 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFRA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EFRA-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF müssen die jährliche Spanne 29.15 - 34.93 und der aktuelle Kurs 33.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.82% und 16.30%, bevor sie Orders zu 33.90 oder 34.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFRA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
Der höchste Kurs von iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) im vergangenen Jahr lag bei 34.93. Innerhalb von 29.15 - 34.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) im Laufe des Jahres betrug 29.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.90 und der Spanne 29.15 - 34.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFRA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EFRA statt?
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.18 und 1.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.18
- Eröffnung
- 33.90
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Tief
- 33.90
- Hoch
- 33.90
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.82%
- Monatsänderung
- -0.82%
- 6-Monatsänderung
- 16.30%
- Jahresänderung
- 1.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8