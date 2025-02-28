- Aperçu
EFRA: iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
Le taux de change de EFRA a changé de -0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.90 et à un maximum de 33.90.
Suivez la dynamique iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- D1
- W1
- MN
EFRA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EFRA aujourd'hui ?
L'action iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF est cotée à 33.90 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.82%, a clôturé hier à 34.18 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de EFRA présente ces mises à jour.
L'action iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF est actuellement valorisé à 33.90. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EFRA.
Comment acheter des actions EFRA ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF au cours actuel de 33.90. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.90 ou de 34.20, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EFRA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EFRA ?
Investir dans iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.15 - 34.93 et le prix actuel 33.90. Beaucoup comparent -0.82% et 16.30% avant de passer des ordres à 33.90 ou 34.20. Consultez le graphique du cours de EFRA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF l'année dernière était 34.93. Au cours de 29.15 - 34.93, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) sur l'année a été 29.15. Sa comparaison avec 33.90 et 29.15 - 34.93 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EFRA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EFRA a-t-elle été divisée ?
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.18 et 1.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.18
- Ouverture
- 33.90
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Plus Bas
- 33.90
- Plus Haut
- 33.90
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.82%
- Changement Mensuel
- -0.82%
- Changement à 6 Mois
- 16.30%
- Changement Annuel
- 1.50%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8