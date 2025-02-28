- Обзор рынка
EFRA: iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
Курс EFRA за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.90, а максимальная — 33.90.
Следите за динамикой iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Новости EFRA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFRA сегодня?
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) сегодня оценивается на уровне 33.90. Инструмент торгуется в пределах -0.82%, вчерашнее закрытие составило 34.18, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFRA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF в настоящее время оценивается в 33.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.50% и USD. Отслеживайте движения EFRA на графике в реальном времени.
Как купить акции EFRA?
Вы можете купить акции iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) по текущей цене 33.90. Ордера обычно размещаются около 33.90 или 34.20, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFRA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFRA?
Инвестирование в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF предполагает учет годового диапазона 29.15 - 34.93 и текущей цены 33.90. Многие сравнивают -0.82% и 16.30% перед размещением ордеров на 33.90 или 34.20. Изучайте ежедневные изменения цены EFRA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
Самая высокая цена iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) за последний год составила 34.93. Акции заметно колебались в пределах 29.15 - 34.93, сравнение с 34.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
Самая низкая цена iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) за год составила 29.15. Сравнение с текущими 33.90 и 29.15 - 34.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFRA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFRA?
В прошлом iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.18 и 1.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.18
- Open
- 33.90
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Low
- 33.90
- High
- 33.90
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- -0.82%
- 6-месячное изменение
- 16.30%
- Годовое изменение
- 1.50%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8