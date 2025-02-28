- Panoramica
EFRA: iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
Il tasso di cambio EFRA ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.90 e ad un massimo di 33.90.
Segui le dinamiche di iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EFRA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EFRA oggi?
Oggi le azioni iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF sono prezzate a 33.90. Viene scambiato all'interno di -0.82%, la chiusura di ieri è stata 34.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFRA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF pagano dividendi?
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF è attualmente valutato a 33.90. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFRA.
Come acquistare azioni EFRA?
Puoi acquistare azioni iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF al prezzo attuale di 33.90. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.90 o 34.20, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFRA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EFRA?
Investire in iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.15 - 34.93 e il prezzo attuale 33.90. Molti confrontano -0.82% e 16.30% prima di effettuare ordini su 33.90 o 34.20. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFRA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
Il prezzo massimo di iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF nell'ultimo anno è stato 34.93. All'interno di 29.15 - 34.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF?
Il prezzo più basso di iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) nel corso dell'anno è stato 29.15. Confrontandolo con gli attuali 33.90 e 29.15 - 34.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFRA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFRA?
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.18 e 1.50%.
- Chiusura Precedente
- 34.18
- Apertura
- 33.90
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Minimo
- 33.90
- Massimo
- 33.90
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.82%
- Variazione Mensile
- -0.82%
- Variazione Semestrale
- 16.30%
- Variazione Annuale
- 1.50%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8