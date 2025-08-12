- Visão do mercado
EFNL: iShares Inc iShares MSCI Finland ETF
A taxa do EFNL para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.43 e o mais alto foi 42.72.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Inc iShares MSCI Finland ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EFNL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EFNL hoje?
Hoje iShares Inc iShares MSCI Finland ETF (EFNL) está avaliado em 42.72. O instrumento é negociado dentro de 0.23%, o fechamento de ontem foi 42.62, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFNL em tempo real.
As ações de iShares Inc iShares MSCI Finland ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Inc iShares MSCI Finland ETF está avaliado em 42.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.62% e USD. Monitore os movimentos de EFNL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EFNL?
Você pode comprar ações de iShares Inc iShares MSCI Finland ETF (EFNL) pelo preço atual 42.72. Ordens geralmente são executadas perto de 42.72 ou 43.02, enquanto 2 e 0.68% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFNL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EFNL?
Investir em iShares Inc iShares MSCI Finland ETF envolve considerar a faixa anual 31.66 - 43.41 e o preço atual 42.72. Muitos comparam 3.69% e 15.62% antes de enviar ordens em 42.72 ou 43.02. Estude as mudanças diárias de preço de EFNL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Finland ETF?
O maior preço de iShares MSCI Finland ETF (EFNL) no último ano foi 43.41. As ações oscilaram bastante dentro de 31.66 - 43.41, e a comparação com 42.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Inc iShares MSCI Finland ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Finland ETF?
O menor preço de iShares MSCI Finland ETF (EFNL) no ano foi 31.66. A comparação com o preço atual 42.72 e 31.66 - 43.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFNL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFNL?
No passado iShares Inc iShares MSCI Finland ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 42.62 e 13.62% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 42.62
- Open
- 42.43
- Bid
- 42.72
- Ask
- 43.02
- Low
- 42.43
- High
- 42.72
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.23%
- Mudança mensal
- 3.69%
- Mudança de 6 meses
- 15.62%
- Mudança anual
- 13.62%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8