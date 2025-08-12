クォートセクション
通貨 / EFNL
EFNL: iShares Inc iShares MSCI Finland ETF

42.62 USD 0.18 (0.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EFNLの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり42.60の安値と42.65の高値で取引されました。

iShares Inc iShares MSCI Finland ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EFNL株の現在の価格は？

iShares Inc iShares MSCI Finland ETFの株価は本日42.62です。0.42%内で取引され、前日の終値は42.44、取引量は14に達しました。EFNLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Inc iShares MSCI Finland ETFの株は配当を出しますか？

iShares Inc iShares MSCI Finland ETFの現在の価格は42.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.35%やUSDにも注目します。EFNLの動きはライブチャートで確認できます。

EFNL株を買う方法は？

iShares Inc iShares MSCI Finland ETFの株は現在42.62で購入可能です。注文は通常42.62または42.92付近で行われ、14や-0.02%が市場の動きを示します。EFNLの最新情報はライブチャートで確認できます。

EFNL株に投資する方法は？

iShares Inc iShares MSCI Finland ETFへの投資では、年間の値幅31.66 - 43.41と現在の42.62を考慮します。注文は多くの場合42.62や42.92で行われる前に、3.45%や15.35%と比較されます。EFNLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Finland ETFの株の最高値は？

iShares MSCI Finland ETFの過去1年の最高値は43.41でした。31.66 - 43.41内で株価は大きく変動し、42.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Inc iShares MSCI Finland ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Finland ETFの株の最低値は？

iShares MSCI Finland ETF(EFNL)の年間最安値は31.66でした。現在の42.62や31.66 - 43.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFNLの動きはライブチャートで確認できます。

EFNLの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Inc iShares MSCI Finland ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.44、13.35%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
42.60 42.65
1年のレンジ
31.66 43.41
以前の終値
42.44
始値
42.63
買値
42.62
買値
42.92
安値
42.60
高値
42.65
出来高
14
1日の変化
0.42%
1ヶ月の変化
3.45%
6ヶ月の変化
15.35%
1年の変化
13.35%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8