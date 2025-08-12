- 概要
EFNL: iShares Inc iShares MSCI Finland ETF
EFNLの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり42.60の安値と42.65の高値で取引されました。
iShares Inc iShares MSCI Finland ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EFNL株の現在の価格は？
iShares Inc iShares MSCI Finland ETFの株価は本日42.62です。0.42%内で取引され、前日の終値は42.44、取引量は14に達しました。EFNLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Inc iShares MSCI Finland ETFの株は配当を出しますか？
iShares Inc iShares MSCI Finland ETFの現在の価格は42.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.35%やUSDにも注目します。EFNLの動きはライブチャートで確認できます。
EFNL株を買う方法は？
iShares Inc iShares MSCI Finland ETFの株は現在42.62で購入可能です。注文は通常42.62または42.92付近で行われ、14や-0.02%が市場の動きを示します。EFNLの最新情報はライブチャートで確認できます。
EFNL株に投資する方法は？
iShares Inc iShares MSCI Finland ETFへの投資では、年間の値幅31.66 - 43.41と現在の42.62を考慮します。注文は多くの場合42.62や42.92で行われる前に、3.45%や15.35%と比較されます。EFNLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Finland ETFの株の最高値は？
iShares MSCI Finland ETFの過去1年の最高値は43.41でした。31.66 - 43.41内で株価は大きく変動し、42.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Inc iShares MSCI Finland ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Finland ETFの株の最低値は？
iShares MSCI Finland ETF(EFNL)の年間最安値は31.66でした。現在の42.62や31.66 - 43.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFNLの動きはライブチャートで確認できます。
EFNLの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Inc iShares MSCI Finland ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.44、13.35%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 42.44
- 始値
- 42.63
- 買値
- 42.62
- 買値
- 42.92
- 安値
- 42.60
- 高値
- 42.65
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 0.42%
- 1ヶ月の変化
- 3.45%
- 6ヶ月の変化
- 15.35%
- 1年の変化
- 13.35%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8