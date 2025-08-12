- Panoramica
EFNL: iShares Inc iShares MSCI Finland ETF
Il tasso di cambio EFNL ha avuto una variazione del 0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.60 e ad un massimo di 42.65.
Segui le dinamiche di iShares Inc iShares MSCI Finland ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EFNL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EFNL oggi?
Oggi le azioni iShares Inc iShares MSCI Finland ETF sono prezzate a 42.62. Viene scambiato all'interno di 0.42%, la chiusura di ieri è stata 42.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFNL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Inc iShares MSCI Finland ETF pagano dividendi?
iShares Inc iShares MSCI Finland ETF è attualmente valutato a 42.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFNL.
Come acquistare azioni EFNL?
Puoi acquistare azioni iShares Inc iShares MSCI Finland ETF al prezzo attuale di 42.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.62 o 42.92, mentre 14 e -0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFNL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EFNL?
Investire in iShares Inc iShares MSCI Finland ETF implica considerare l'intervallo annuale 31.66 - 43.41 e il prezzo attuale 42.62. Molti confrontano 3.45% e 15.35% prima di effettuare ordini su 42.62 o 42.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFNL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Finland ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI Finland ETF nell'ultimo anno è stato 43.41. All'interno di 31.66 - 43.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Inc iShares MSCI Finland ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Finland ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI Finland ETF (EFNL) nel corso dell'anno è stato 31.66. Confrontandolo con gli attuali 42.62 e 31.66 - 43.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFNL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFNL?
iShares Inc iShares MSCI Finland ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.44 e 13.35%.
- Chiusura Precedente
- 42.44
- Apertura
- 42.63
- Bid
- 42.62
- Ask
- 42.92
- Minimo
- 42.60
- Massimo
- 42.65
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 0.42%
- Variazione Mensile
- 3.45%
- Variazione Semestrale
- 15.35%
- Variazione Annuale
- 13.35%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8