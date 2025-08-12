КотировкиРазделы
EFNL: iShares Inc iShares MSCI Finland ETF

42.62 USD 0.18 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EFNL за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.60, а максимальная — 42.65.

Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Finland ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EFNL сегодня?

iShares Inc iShares MSCI Finland ETF (EFNL) сегодня оценивается на уровне 42.62. Инструмент торгуется в пределах 0.42%, вчерашнее закрытие составило 42.44, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFNL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Inc iShares MSCI Finland ETF?

iShares Inc iShares MSCI Finland ETF в настоящее время оценивается в 42.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.35% и USD. Отслеживайте движения EFNL на графике в реальном времени.

Как купить акции EFNL?

Вы можете купить акции iShares Inc iShares MSCI Finland ETF (EFNL) по текущей цене 42.62. Ордера обычно размещаются около 42.62 или 42.92, тогда как 14 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFNL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EFNL?

Инвестирование в iShares Inc iShares MSCI Finland ETF предполагает учет годового диапазона 31.66 - 43.41 и текущей цены 42.62. Многие сравнивают 3.45% и 15.35% перед размещением ордеров на 42.62 или 42.92. Изучайте ежедневные изменения цены EFNL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Finland ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Finland ETF (EFNL) за последний год составила 43.41. Акции заметно колебались в пределах 31.66 - 43.41, сравнение с 42.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Inc iShares MSCI Finland ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Finland ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Finland ETF (EFNL) за год составила 31.66. Сравнение с текущими 42.62 и 31.66 - 43.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFNL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EFNL?

В прошлом iShares Inc iShares MSCI Finland ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.44 и 13.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.60 42.65
Годовой диапазон
31.66 43.41
Предыдущее закрытие
42.44
Open
42.63
Bid
42.62
Ask
42.92
Low
42.60
High
42.65
Объем
14
Дневное изменение
0.42%
Месячное изменение
3.45%
6-месячное изменение
15.35%
Годовое изменение
13.35%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8