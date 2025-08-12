报价部分
货币 / EFNL
回到股票

EFNL: iShares Inc iShares MSCI Finland ETF

42.62 USD 0.18 (0.42%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EFNL汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点42.60和高点42.65进行交易。

关注iShares Inc iShares MSCI Finland ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EFNL新闻

常见问题解答

EFNL股票今天的价格是多少？

iShares Inc iShares MSCI Finland ETF股票今天的定价为42.62。它在0.42%范围内交易，昨天的收盘价为42.44，交易量达到14。EFNL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Inc iShares MSCI Finland ETF股票是否支付股息？

iShares Inc iShares MSCI Finland ETF目前的价值为42.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.35%和USD。实时查看图表以跟踪EFNL走势。

如何购买EFNL股票？

您可以以42.62的当前价格购买iShares Inc iShares MSCI Finland ETF股票。订单通常设置在42.62或42.92附近，而14和-0.02%显示市场活动。立即关注EFNL的实时图表更新。

如何投资EFNL股票？

投资iShares Inc iShares MSCI Finland ETF需要考虑年度范围31.66 - 43.41和当前价格42.62。许多人在以42.62或42.92下订单之前，会比较3.45%和。实时查看EFNL价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Finland ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Finland ETF的最高价格是43.41。在31.66 - 43.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Inc iShares MSCI Finland ETF的绩效。

iShares MSCI Finland ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Finland ETF（EFNL）的最低价格为31.66。将其与当前的42.62和31.66 - 43.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFNL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFNL股票是什么时候拆分的？

iShares Inc iShares MSCI Finland ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.44和13.35%中可见。

日范围
42.60 42.65
年范围
31.66 43.41
前一天收盘价
42.44
开盘价
42.63
卖价
42.62
买价
42.92
最低价
42.60
最高价
42.65
交易量
14
日变化
0.42%
月变化
3.45%
6个月变化
15.35%
年变化
13.35%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8