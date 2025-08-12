EFNL: iShares Inc iShares MSCI Finland ETF
今日EFNL汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点42.60和高点42.65进行交易。
关注iShares Inc iShares MSCI Finland ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EFNL新闻
常见问题解答
EFNL股票今天的价格是多少？
iShares Inc iShares MSCI Finland ETF股票今天的定价为42.62。它在0.42%范围内交易，昨天的收盘价为42.44，交易量达到14。EFNL的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Inc iShares MSCI Finland ETF股票是否支付股息？
iShares Inc iShares MSCI Finland ETF目前的价值为42.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.35%和USD。实时查看图表以跟踪EFNL走势。
如何购买EFNL股票？
您可以以42.62的当前价格购买iShares Inc iShares MSCI Finland ETF股票。订单通常设置在42.62或42.92附近，而14和-0.02%显示市场活动。立即关注EFNL的实时图表更新。
如何投资EFNL股票？
投资iShares Inc iShares MSCI Finland ETF需要考虑年度范围31.66 - 43.41和当前价格42.62。许多人在以42.62或42.92下订单之前，会比较3.45%和。实时查看EFNL价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI Finland ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI Finland ETF的最高价格是43.41。在31.66 - 43.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Inc iShares MSCI Finland ETF的绩效。
iShares MSCI Finland ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI Finland ETF（EFNL）的最低价格为31.66。将其与当前的42.62和31.66 - 43.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFNL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EFNL股票是什么时候拆分的？
iShares Inc iShares MSCI Finland ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.44和13.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.44
- 开盘价
- 42.63
- 卖价
- 42.62
- 买价
- 42.92
- 最低价
- 42.60
- 最高价
- 42.65
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.42%
- 月变化
- 3.45%
- 6个月变化
- 15.35%
- 年变化
- 13.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8