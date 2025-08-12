- Panorámica
EFNL: iShares Inc iShares MSCI Finland ETF
El tipo de cambio de EFNL de hoy ha cambiado un 0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.60, mientras que el máximo ha alcanzado 42.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Inc iShares MSCI Finland ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EFNL hoy?
iShares Inc iShares MSCI Finland ETF (EFNL) se evalúa hoy en 42.62. El instrumento se negocia dentro de 0.42%; el cierre de ayer ha sido 42.44 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EFNL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Inc iShares MSCI Finland ETF?
iShares Inc iShares MSCI Finland ETF se evalúa actualmente en 42.62. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.35% y USD. Monitoree los movimientos de EFNL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EFNL?
Puede comprar acciones de iShares Inc iShares MSCI Finland ETF (EFNL) al precio actual de 42.62. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 42.62 o 42.92, mientras que 14 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EFNL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EFNL?
Invertir en iShares Inc iShares MSCI Finland ETF implica tener en cuenta el rango anual 31.66 - 43.41 y el precio actual 42.62. Muchos comparan 3.45% y 15.35% antes de colocar órdenes en 42.62 o 42.92. Estudie los cambios diarios de precios de EFNL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI Finland ETF?
El precio más alto de iShares MSCI Finland ETF (EFNL) en el último año ha sido 43.41. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 31.66 - 43.41, una comparación con 42.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Inc iShares MSCI Finland ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI Finland ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI Finland ETF (EFNL) para el año ha sido 31.66. La comparación con los actuales 42.62 y 31.66 - 43.41 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EFNL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EFNL?
En el pasado, iShares Inc iShares MSCI Finland ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 42.44 y 13.35% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 42.44
- Open
- 42.63
- Bid
- 42.62
- Ask
- 42.92
- Low
- 42.60
- High
- 42.65
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- 0.42%
- Cambio mensual
- 3.45%
- Cambio a 6 meses
- 15.35%
- Cambio anual
- 13.35%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8