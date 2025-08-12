- Übersicht
EFNL: iShares Inc iShares MSCI Finland ETF
Der Wechselkurs von EFNL hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.43 bis zu einem Hoch von 42.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Inc iShares MSCI Finland ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFNL News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EFNL heute?
Die Aktie von iShares Inc iShares MSCI Finland ETF (EFNL) notiert heute bei 42.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.62 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von EFNL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EFNL Dividenden?
iShares Inc iShares MSCI Finland ETF wird derzeit mit 42.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFNL zu verfolgen.
Wie kaufe ich EFNL-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Inc iShares MSCI Finland ETF (EFNL) zum aktuellen Kurs von 42.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.72 oder 43.02 platziert, während 2 und 0.68% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFNL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EFNL-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Inc iShares MSCI Finland ETF müssen die jährliche Spanne 31.66 - 43.41 und der aktuelle Kurs 42.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.69% und 15.62%, bevor sie Orders zu 42.72 oder 43.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFNL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Finland ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Finland ETF (EFNL) im vergangenen Jahr lag bei 43.41. Innerhalb von 31.66 - 43.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Inc iShares MSCI Finland ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Finland ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Finland ETF (EFNL) im Laufe des Jahres betrug 31.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.72 und der Spanne 31.66 - 43.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFNL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EFNL statt?
iShares Inc iShares MSCI Finland ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.62 und 13.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.62
- Eröffnung
- 42.43
- Bid
- 42.72
- Ask
- 43.02
- Tief
- 42.43
- Hoch
- 42.72
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 3.69%
- 6-Monatsänderung
- 15.62%
- Jahresänderung
- 13.62%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8