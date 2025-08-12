- Aperçu
EFNL: iShares Inc iShares MSCI Finland ETF
Le taux de change de EFNL a changé de 0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.60 et à un maximum de 42.65.
Suivez la dynamique iShares Inc iShares MSCI Finland ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFNL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EFNL aujourd'hui ?
L'action iShares Inc iShares MSCI Finland ETF est cotée à 42.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.42%, a clôturé hier à 42.44 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de EFNL présente ces mises à jour.
L'action iShares Inc iShares MSCI Finland ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Inc iShares MSCI Finland ETF est actuellement valorisé à 42.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EFNL.
Comment acheter des actions EFNL ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Inc iShares MSCI Finland ETF au cours actuel de 42.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 42.62 ou de 42.92, le 14 et le -0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EFNL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EFNL ?
Investir dans iShares Inc iShares MSCI Finland ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.66 - 43.41 et le prix actuel 42.62. Beaucoup comparent 3.45% et 15.35% avant de passer des ordres à 42.62 ou 42.92. Consultez le graphique du cours de EFNL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Finland ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI Finland ETF l'année dernière était 43.41. Au cours de 31.66 - 43.41, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 42.44 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Inc iShares MSCI Finland ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Finland ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI Finland ETF (EFNL) sur l'année a été 31.66. Sa comparaison avec 42.62 et 31.66 - 43.41 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EFNL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EFNL a-t-elle été divisée ?
iShares Inc iShares MSCI Finland ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 42.44 et 13.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 42.44
- Ouverture
- 42.63
- Bid
- 42.62
- Ask
- 42.92
- Plus Bas
- 42.60
- Plus Haut
- 42.65
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 0.42%
- Changement Mensuel
- 3.45%
- Changement à 6 Mois
- 15.35%
- Changement Annuel
- 13.35%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8