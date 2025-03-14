CotaçõesSeções
EEV: ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

10.30 USD 0.19 (1.81%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EEV para hoje mudou para -1.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.30 e o mais alto foi 10.34.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

EEV Notícias

Faixa diária
10.30 10.34
Faixa anual
10.28 20.56
Fechamento anterior
10.49
Open
10.30
Bid
10.30
Ask
10.60
Low
10.30
High
10.34
Volume
15
Mudança diária
-1.81%
Mudança mensal
-14.45%
Mudança de 6 meses
-34.81%
Mudança anual
-31.56%
