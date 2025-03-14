- Visão do mercado
EEV: ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
A taxa do EEV para hoje mudou para -1.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.30 e o mais alto foi 10.34.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EEV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EEV hoje?
Hoje ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) está avaliado em 10.30. O instrumento é negociado dentro de -1.81%, o fechamento de ontem foi 10.49, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EEV em tempo real.
As ações de ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets pagam dividendos?
Atualmente ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets está avaliado em 10.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -31.56% e USD. Monitore os movimentos de EEV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EEV?
Você pode comprar ações de ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) pelo preço atual 10.30. Ordens geralmente são executadas perto de 10.30 ou 10.60, enquanto 15 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EEV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EEV?
Investir em ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets envolve considerar a faixa anual 10.28 - 20.56 e o preço atual 10.30. Muitos comparam -14.45% e -34.81% antes de enviar ordens em 10.30 ou 10.60. Estude as mudanças diárias de preço de EEV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?
O maior preço de ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) no último ano foi 20.56. As ações oscilaram bastante dentro de 10.28 - 20.56, e a comparação com 10.49 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?
O menor preço de ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) no ano foi 10.28. A comparação com o preço atual 10.30 e 10.28 - 20.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EEV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EEV?
No passado ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.49 e -31.56% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.49
- Open
- 10.30
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Low
- 10.30
- High
- 10.34
- Volume
- 15
- Mudança diária
- -1.81%
- Mudança mensal
- -14.45%
- Mudança de 6 meses
- -34.81%
- Mudança anual
- -31.56%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8