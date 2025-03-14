КотировкиРазделы
Валюты / EEV
Назад в Рынок акций США

EEV: ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

10.30 USD 0.19 (1.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EEV за сегодня изменился на -1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.30, а максимальная — 10.34.

Следите за динамикой ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EEV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EEV сегодня?

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) сегодня оценивается на уровне 10.30. Инструмент торгуется в пределах -1.81%, вчерашнее закрытие составило 10.49, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EEV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets в настоящее время оценивается в 10.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.56% и USD. Отслеживайте движения EEV на графике в реальном времени.

Как купить акции EEV?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) по текущей цене 10.30. Ордера обычно размещаются около 10.30 или 10.60, тогда как 15 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EEV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EEV?

Инвестирование в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets предполагает учет годового диапазона 10.28 - 20.56 и текущей цены 10.30. Многие сравнивают -14.45% и -34.81% перед размещением ордеров на 10.30 или 10.60. Изучайте ежедневные изменения цены EEV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?

Самая высокая цена ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) за последний год составила 20.56. Акции заметно колебались в пределах 10.28 - 20.56, сравнение с 10.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?

Самая низкая цена ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) за год составила 10.28. Сравнение с текущими 10.30 и 10.28 - 20.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EEV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EEV?

В прошлом ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.49 и -31.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.30 10.34
Годовой диапазон
10.28 20.56
Предыдущее закрытие
10.49
Open
10.30
Bid
10.30
Ask
10.60
Low
10.30
High
10.34
Объем
15
Дневное изменение
-1.81%
Месячное изменение
-14.45%
6-месячное изменение
-34.81%
Годовое изменение
-31.56%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8