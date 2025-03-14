クォートセクション
通貨 / EEV
株に戻る

EEV: ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

10.30 USD 0.19 (1.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EEVの今日の為替レートは、-1.81%変化しました。日中、通貨は1あたり10.30の安値と10.34の高値で取引されました。

ProShares UltraShort MSCI Emerging Marketsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EEV News

よくあるご質問

EEV株の現在の価格は？

ProShares UltraShort MSCI Emerging Marketsの株価は本日10.30です。-1.81%内で取引され、前日の終値は10.49、取引量は15に達しました。EEVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares UltraShort MSCI Emerging Marketsの株は配当を出しますか？

ProShares UltraShort MSCI Emerging Marketsの現在の価格は10.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は-31.56%やUSDにも注目します。EEVの動きはライブチャートで確認できます。

EEV株を買う方法は？

ProShares UltraShort MSCI Emerging Marketsの株は現在10.30で購入可能です。注文は通常10.30または10.60付近で行われ、15や0.00%が市場の動きを示します。EEVの最新情報はライブチャートで確認できます。

EEV株に投資する方法は？

ProShares UltraShort MSCI Emerging Marketsへの投資では、年間の値幅10.28 - 20.56と現在の10.30を考慮します。注文は多くの場合10.30や10.60で行われる前に、-14.45%や-34.81%と比較されます。EEVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares UltraShort MSCI Emerging Marketsの株の最高値は？

ProShares UltraShort MSCI Emerging Marketsの過去1年の最高値は20.56でした。10.28 - 20.56内で株価は大きく変動し、10.49と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraShort MSCI Emerging Marketsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares UltraShort MSCI Emerging Marketsの株の最低値は？

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets(EEV)の年間最安値は10.28でした。現在の10.30や10.28 - 20.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EEVの動きはライブチャートで確認できます。

EEVの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares UltraShort MSCI Emerging Marketsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.49、-31.56%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.30 10.34
1年のレンジ
10.28 20.56
以前の終値
10.49
始値
10.30
買値
10.30
買値
10.60
安値
10.30
高値
10.34
出来高
15
1日の変化
-1.81%
1ヶ月の変化
-14.45%
6ヶ月の変化
-34.81%
1年の変化
-31.56%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8