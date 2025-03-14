报价部分
货币 / EEV
EEV: ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

10.30 USD 0.19 (1.81%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EEV汇率已更改-1.81%。当日，交易品种以低点10.30和高点10.34进行交易。

关注ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EEV股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets股票今天的定价为10.30。它在-1.81%范围内交易，昨天的收盘价为10.49，交易量达到15。EEV的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets股票是否支付股息？

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets目前的价值为10.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.56%和USD。实时查看图表以跟踪EEV走势。

如何购买EEV股票？

您可以以10.30的当前价格购买ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets股票。订单通常设置在10.30或10.60附近，而15和0.00%显示市场活动。立即关注EEV的实时图表更新。

如何投资EEV股票？

投资ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets需要考虑年度范围10.28 - 20.56和当前价格10.30。许多人在以10.30或10.60下订单之前，会比较-14.45%和。实时查看EEV价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets的最高价格是20.56。在10.28 - 20.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets的绩效。

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets（EEV）的最低价格为10.28。将其与当前的10.30和10.28 - 20.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EEV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EEV股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.49和-31.56%中可见。

日范围
10.30 10.34
年范围
10.28 20.56
前一天收盘价
10.49
开盘价
10.30
卖价
10.30
买价
10.60
最低价
10.30
最高价
10.34
交易量
15
日变化
-1.81%
月变化
-14.45%
6个月变化
-34.81%
年变化
-31.56%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8