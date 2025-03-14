QuotazioniSezioni
EEV: ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

10.30 USD 0.19 (1.81%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EEV ha avuto una variazione del -1.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.30 e ad un massimo di 10.34.

Segui le dinamiche di ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EEV oggi?

Oggi le azioni ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets sono prezzate a 10.30. Viene scambiato all'interno di -1.81%, la chiusura di ieri è stata 10.49 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EEV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets pagano dividendi?

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets è attualmente valutato a 10.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -31.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EEV.

Come acquistare azioni EEV?

Puoi acquistare azioni ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets al prezzo attuale di 10.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.30 o 10.60, mentre 15 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EEV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EEV?

Investire in ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets implica considerare l'intervallo annuale 10.28 - 20.56 e il prezzo attuale 10.30. Molti confrontano -14.45% e -34.81% prima di effettuare ordini su 10.30 o 10.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EEV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?

Il prezzo massimo di ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets nell'ultimo anno è stato 20.56. All'interno di 10.28 - 20.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.49 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?

Il prezzo più basso di ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) nel corso dell'anno è stato 10.28. Confrontandolo con gli attuali 10.30 e 10.28 - 20.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EEV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EEV?

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.49 e -31.56%.

Intervallo Giornaliero
10.30 10.34
Intervallo Annuale
10.28 20.56
Chiusura Precedente
10.49
Apertura
10.30
Bid
10.30
Ask
10.60
Minimo
10.30
Massimo
10.34
Volume
15
Variazione giornaliera
-1.81%
Variazione Mensile
-14.45%
Variazione Semestrale
-34.81%
Variazione Annuale
-31.56%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8