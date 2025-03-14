- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EEV: ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
Il tasso di cambio EEV ha avuto una variazione del -1.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.30 e ad un massimo di 10.34.
Segui le dinamiche di ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EEV News
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
- Emerging Market Equities: The Steep Cost Of Missing Out
- Why The Dollar Inflection Should Not Be Ignored
- Confronting The Risk Of A Policy-Driven Recession
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EEV oggi?
Oggi le azioni ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets sono prezzate a 10.30. Viene scambiato all'interno di -1.81%, la chiusura di ieri è stata 10.49 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EEV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets pagano dividendi?
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets è attualmente valutato a 10.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -31.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EEV.
Come acquistare azioni EEV?
Puoi acquistare azioni ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets al prezzo attuale di 10.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.30 o 10.60, mentre 15 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EEV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EEV?
Investire in ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets implica considerare l'intervallo annuale 10.28 - 20.56 e il prezzo attuale 10.30. Molti confrontano -14.45% e -34.81% prima di effettuare ordini su 10.30 o 10.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EEV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?
Il prezzo massimo di ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets nell'ultimo anno è stato 20.56. All'interno di 10.28 - 20.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.49 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?
Il prezzo più basso di ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) nel corso dell'anno è stato 10.28. Confrontandolo con gli attuali 10.30 e 10.28 - 20.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EEV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EEV?
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.49 e -31.56%.
- Chiusura Precedente
- 10.49
- Apertura
- 10.30
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Minimo
- 10.30
- Massimo
- 10.34
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -1.81%
- Variazione Mensile
- -14.45%
- Variazione Semestrale
- -34.81%
- Variazione Annuale
- -31.56%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8