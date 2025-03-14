CotationsSections
Devises / EEV
EEV: ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

10.30 USD 0.19 (1.81%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EEV a changé de -1.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.30 et à un maximum de 10.34.

Suivez la dynamique ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EEV aujourd'hui ?

L'action ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets est cotée à 10.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.81%, a clôturé hier à 10.49 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de EEV présente ces mises à jour.

L'action ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets verse-t-elle des dividendes ?

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets est actuellement valorisé à 10.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -31.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EEV.

Comment acheter des actions EEV ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets au cours actuel de 10.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.30 ou de 10.60, le 15 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EEV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EEV ?

Investir dans ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.28 - 20.56 et le prix actuel 10.30. Beaucoup comparent -14.45% et -34.81% avant de passer des ordres à 10.30 ou 10.60. Consultez le graphique du cours de EEV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ?

Le cours le plus élevé de ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets l'année dernière était 20.56. Au cours de 10.28 - 20.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.49 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ?

Le cours le plus bas de ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) sur l'année a été 10.28. Sa comparaison avec 10.30 et 10.28 - 20.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EEV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EEV a-t-elle été divisée ?

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.49 et -31.56% après les opérations sur titres.

Range quotidien
10.30 10.34
Range Annuel
10.28 20.56
Clôture Précédente
10.49
Ouverture
10.30
Bid
10.30
Ask
10.60
Plus Bas
10.30
Plus Haut
10.34
Volume
15
Changement quotidien
-1.81%
Changement Mensuel
-14.45%
Changement à 6 Mois
-34.81%
Changement Annuel
-31.56%
