- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EEV: ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
Der Wechselkurs von EEV hat sich für heute um -1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.30 bis zu einem Hoch von 10.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EEV News
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
- Emerging Market Equities: The Steep Cost Of Missing Out
- Why The Dollar Inflection Should Not Be Ignored
- Confronting The Risk Of A Policy-Driven Recession
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EEV heute?
Die Aktie von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) notiert heute bei 10.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.81% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.49 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von EEV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EEV Dividenden?
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets wird derzeit mit 10.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -31.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EEV zu verfolgen.
Wie kaufe ich EEV-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) zum aktuellen Kurs von 10.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.30 oder 10.60 platziert, während 15 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EEV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EEV-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets müssen die jährliche Spanne 10.28 - 20.56 und der aktuelle Kurs 10.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -14.45% und -34.81%, bevor sie Orders zu 10.30 oder 10.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EEV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?
Der höchste Kurs von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) im vergangenen Jahr lag bei 20.56. Innerhalb von 10.28 - 20.56 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.49 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?
Der niedrigste Kurs von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) im Laufe des Jahres betrug 10.28. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.30 und der Spanne 10.28 - 20.56 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EEV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EEV statt?
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.49 und -31.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.49
- Eröffnung
- 10.30
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Tief
- 10.30
- Hoch
- 10.34
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -1.81%
- Monatsänderung
- -14.45%
- 6-Monatsänderung
- -34.81%
- Jahresänderung
- -31.56%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8