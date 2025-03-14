KurseKategorien
EEV: ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

10.30 USD 0.19 (1.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EEV hat sich für heute um -1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.30 bis zu einem Hoch von 10.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von EEV heute?

Die Aktie von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) notiert heute bei 10.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.81% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.49 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von EEV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EEV Dividenden?

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets wird derzeit mit 10.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -31.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EEV zu verfolgen.

Wie kaufe ich EEV-Aktien?

Sie können Aktien von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) zum aktuellen Kurs von 10.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.30 oder 10.60 platziert, während 15 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EEV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EEV-Aktien?

Bei einer Investition in ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets müssen die jährliche Spanne 10.28 - 20.56 und der aktuelle Kurs 10.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -14.45% und -34.81%, bevor sie Orders zu 10.30 oder 10.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EEV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?

Der höchste Kurs von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) im vergangenen Jahr lag bei 20.56. Innerhalb von 10.28 - 20.56 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.49 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets?

Der niedrigste Kurs von ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) im Laufe des Jahres betrug 10.28. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.30 und der Spanne 10.28 - 20.56 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EEV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EEV statt?

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.49 und -31.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
10.30 10.34
Jahresspanne
10.28 20.56
Vorheriger Schlusskurs
10.49
Eröffnung
10.30
Bid
10.30
Ask
10.60
Tief
10.30
Hoch
10.34
Volumen
15
Tagesänderung
-1.81%
Monatsänderung
-14.45%
6-Monatsänderung
-34.81%
Jahresänderung
-31.56%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8