Moedas / DSGN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DSGN: Design Therapeutics Inc
6.20 USD 0.25 (4.20%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DSGN para hoje mudou para 4.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.96 e o mais alto foi 6.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Design Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DSGN Notícias
- Design Therapeutics, Inc. (DSGN) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Tran
- Steven Cohen’s Biotech Bets Are Getting Bolder - And Smaller - Invivyd (NASDAQ:IVVD)
- Design Therapeutics reports voting results from annual meeting
- RBC Capital maintains Design Therapeutics stock rating with $5 target
- Biotech stocks jump as Makary outlines FDA vision, RBC comments
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Faixa diária
5.96 6.20
Faixa anual
2.60 7.77
- Fechamento anterior
- 5.95
- Open
- 5.96
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- Low
- 5.96
- High
- 6.20
- Volume
- 182
- Mudança diária
- 4.20%
- Mudança mensal
- 12.32%
- Mudança de 6 meses
- 56.96%
- Mudança anual
- 16.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh