DSGN: Design Therapeutics Inc
5.85 USD 0.01 (0.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DSGN за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.80, а максимальная — 6.01.
Следите за динамикой Design Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.80 6.01
Годовой диапазон
2.60 7.77
- Предыдущее закрытие
- 5.86
- Open
- 5.88
- Bid
- 5.85
- Ask
- 6.15
- Low
- 5.80
- High
- 6.01
- Объем
- 215
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 5.98%
- 6-месячное изменение
- 48.10%
- Годовое изменение
- 9.96%
