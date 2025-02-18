KurseKategorien
DSGN: Design Therapeutics Inc

6.18 USD 0.07 (1.12%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DSGN hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.08 bis zu einem Hoch von 6.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Design Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
6.08 6.27
Jahresspanne
2.60 7.77
Vorheriger Schlusskurs
6.25
Eröffnung
6.27
Bid
6.18
Ask
6.48
Tief
6.08
Hoch
6.27
Volumen
94
Tagesänderung
-1.12%
Monatsänderung
11.96%
6-Monatsänderung
56.46%
Jahresänderung
16.17%
