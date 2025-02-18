Währungen / DSGN
DSGN: Design Therapeutics Inc
6.18 USD 0.07 (1.12%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DSGN hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.08 bis zu einem Hoch von 6.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Design Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.08 6.27
Jahresspanne
2.60 7.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.25
- Eröffnung
- 6.27
- Bid
- 6.18
- Ask
- 6.48
- Tief
- 6.08
- Hoch
- 6.27
- Volumen
- 94
- Tagesänderung
- -1.12%
- Monatsänderung
- 11.96%
- 6-Monatsänderung
- 56.46%
- Jahresänderung
- 16.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K