Devises / DSGN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DSGN: Design Therapeutics Inc
6.05 USD 0.20 (3.20%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DSGN a changé de -3.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.98 et à un maximum de 6.27.
Suivez la dynamique Design Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DSGN Nouvelles
- Design Therapeutics nomme l’ancien PDG de GW Pharmaceuticals à son conseil d’administration
- Design Therapeutics, Inc. (DSGN) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Tran
- Steven Cohen’s Biotech Bets Are Getting Bolder - And Smaller - Invivyd (NASDAQ:IVVD)
- Design Therapeutics reports voting results from annual meeting
- RBC Capital maintains Design Therapeutics stock rating with $5 target
- Biotech stocks jump as Makary outlines FDA vision, RBC comments
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Range quotidien
5.98 6.27
Range Annuel
2.60 7.77
- Clôture Précédente
- 6.25
- Ouverture
- 6.27
- Bid
- 6.05
- Ask
- 6.35
- Plus Bas
- 5.98
- Plus Haut
- 6.27
- Volume
- 424
- Changement quotidien
- -3.20%
- Changement Mensuel
- 9.60%
- Changement à 6 Mois
- 53.16%
- Changement Annuel
- 13.72%
20 septembre, samedi