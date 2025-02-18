FiyatlarBölümler
DSGN: Design Therapeutics Inc

6.05 USD 0.20 (3.20%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DSGN fiyatı bugün -3.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.98 ve Yüksek fiyatı olarak 6.27 aralığında işlem gördü.

Design Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

DSGN haberleri

Günlük aralık
5.98 6.27
Yıllık aralık
2.60 7.77
Önceki kapanış
6.25
Açılış
6.27
Satış
6.05
Alış
6.35
Düşük
5.98
Yüksek
6.27
Hacim
424
Günlük değişim
-3.20%
Aylık değişim
9.60%
6 aylık değişim
53.16%
Yıllık değişim
13.72%
21 Eylül, Pazar