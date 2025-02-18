通貨 / DSGN
DSGN: Design Therapeutics Inc
6.25 USD 0.30 (5.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DSGNの今日の為替レートは、5.04%変化しました。日中、通貨は1あたり5.96の安値と6.27の高値で取引されました。
Design Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DSGN News
- Design Therapeutics, Inc. (DSGN) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Tran
- Steven Cohen’s Biotech Bets Are Getting Bolder - And Smaller - Invivyd (NASDAQ:IVVD)
- Design Therapeutics reports voting results from annual meeting
- RBC Capital maintains Design Therapeutics stock rating with $5 target
- Biotech stocks jump as Makary outlines FDA vision, RBC comments
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
1日のレンジ
5.96 6.27
1年のレンジ
2.60 7.77
- 以前の終値
- 5.95
- 始値
- 5.96
- 買値
- 6.25
- 買値
- 6.55
- 安値
- 5.96
- 高値
- 6.27
- 出来高
- 376
- 1日の変化
- 5.04%
- 1ヶ月の変化
- 13.22%
- 6ヶ月の変化
- 58.23%
- 1年の変化
- 17.48%
