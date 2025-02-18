Divisas / DSGN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DSGN: Design Therapeutics Inc
5.95 USD 0.10 (1.71%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DSGN de hoy ha cambiado un 1.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.88, mientras que el máximo ha alcanzado 6.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Design Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DSGN News
- Design Therapeutics nombra al ex director ejecutivo de GW Pharmaceuticals a su junta directiva
- Design Therapeutics, Inc. (DSGN) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Tran
- Steven Cohen’s Biotech Bets Are Getting Bolder - And Smaller - Invivyd (NASDAQ:IVVD)
- Design Therapeutics reports voting results from annual meeting
- RBC Capital maintains Design Therapeutics stock rating with $5 target
- Biotech stocks jump as Makary outlines FDA vision, RBC comments
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Rango diario
5.88 6.15
Rango anual
2.60 7.77
- Cierres anteriores
- 5.85
- Open
- 5.88
- Bid
- 5.95
- Ask
- 6.25
- Low
- 5.88
- High
- 6.15
- Volumen
- 550
- Cambio diario
- 1.71%
- Cambio mensual
- 7.79%
- Cambio a 6 meses
- 50.63%
- Cambio anual
- 11.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B