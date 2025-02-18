Valute / DSGN
DSGN: Design Therapeutics Inc
6.05 USD 0.20 (3.20%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DSGN ha avuto una variazione del -3.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.98 e ad un massimo di 6.27.
Segui le dinamiche di Design Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.98 6.27
Intervallo Annuale
2.60 7.77
- Chiusura Precedente
- 6.25
- Apertura
- 6.27
- Bid
- 6.05
- Ask
- 6.35
- Minimo
- 5.98
- Massimo
- 6.27
- Volume
- 424
- Variazione giornaliera
- -3.20%
- Variazione Mensile
- 9.60%
- Variazione Semestrale
- 53.16%
- Variazione Annuale
- 13.72%
21 settembre, domenica