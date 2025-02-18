QuotazioniSezioni
DSGN: Design Therapeutics Inc

6.05 USD 0.20 (3.20%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DSGN ha avuto una variazione del -3.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.98 e ad un massimo di 6.27.

Segui le dinamiche di Design Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.98 6.27
Intervallo Annuale
2.60 7.77
Chiusura Precedente
6.25
Apertura
6.27
Bid
6.05
Ask
6.35
Minimo
5.98
Massimo
6.27
Volume
424
Variazione giornaliera
-3.20%
Variazione Mensile
9.60%
Variazione Semestrale
53.16%
Variazione Annuale
13.72%
21 settembre, domenica