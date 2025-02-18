货币 / DSGN
DSGN: Design Therapeutics Inc
6.00 USD 0.15 (2.56%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DSGN汇率已更改2.56%。当日，交易品种以低点5.93和高点6.15进行交易。
关注Design Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DSGN新闻
- Design Therapeutics, Inc. (DSGN) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Tran
- Steven Cohen’s Biotech Bets Are Getting Bolder - And Smaller - Invivyd (NASDAQ:IVVD)
- Design Therapeutics reports voting results from annual meeting
- RBC Capital maintains Design Therapeutics stock rating with $5 target
- Biotech stocks jump as Makary outlines FDA vision, RBC comments
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
日范围
5.93 6.15
年范围
2.60 7.77
- 前一天收盘价
- 5.85
- 开盘价
- 5.97
- 卖价
- 6.00
- 买价
- 6.30
- 最低价
- 5.93
- 最高价
- 6.15
- 交易量
- 168
- 日变化
- 2.56%
- 月变化
- 8.70%
- 6个月变化
- 51.90%
- 年变化
- 12.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值