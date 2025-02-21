- Visão do mercado
DBMF: iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
A taxa do DBMF para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.15 e o mais alto foi 27.26.
Veja a dinâmica do par de moedas iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DBMF hoje?
Hoje iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) está avaliado em 27.26. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 27.26, e o volume de negociação atingiu 323. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBMF em tempo real.
As ações de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF está avaliado em 27.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.50% e USD. Monitore os movimentos de DBMF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DBMF?
Você pode comprar ações de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) pelo preço atual 27.26. Ordens geralmente são executadas perto de 27.26 ou 27.56, enquanto 323 e 0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBMF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DBMF?
Investir em iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 24.52 - 28.28 e o preço atual 27.26. Muitos comparam 5.66% e 7.66% antes de enviar ordens em 27.26 ou 27.56. Estude as mudanças diárias de preço de DBMF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF?
O maior preço de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) no último ano foi 28.28. As ações oscilaram bastante dentro de 24.52 - 28.28, e a comparação com 27.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF?
O menor preço de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) no ano foi 24.52. A comparação com o preço atual 27.26 e 24.52 - 28.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBMF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBMF?
No passado iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.26 e -3.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.26
- Open
- 27.16
- Bid
- 27.26
- Ask
- 27.56
- Low
- 27.15
- High
- 27.26
- Volume
- 323
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 5.66%
- Mudança de 6 meses
- 7.66%
- Mudança anual
- -3.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8