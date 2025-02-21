クォートセクション
通貨 / DBMF
DBMF: iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

27.24 USD 0.02 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBMFの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり27.15の安値と27.26の高値で取引されました。

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DBMF News

よくあるご質問

DBMF株の現在の価格は？

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの株価は本日27.24です。-0.07%内で取引され、前日の終値は27.26、取引量は198に達しました。DBMFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの株は配当を出しますか？

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの現在の価格は27.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.58%やUSDにも注目します。DBMFの動きはライブチャートで確認できます。

DBMF株を買う方法は？

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの株は現在27.24で購入可能です。注文は通常27.24または27.54付近で行われ、198や0.29%が市場の動きを示します。DBMFの最新情報はライブチャートで確認できます。

DBMF株に投資する方法は？

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFへの投資では、年間の値幅24.52 - 28.28と現在の27.24を考慮します。注文は多くの場合27.24や27.54で行われる前に、5.58%や7.58%と比較されます。DBMFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの株の最高値は？

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの過去1年の最高値は28.28でした。24.52 - 28.28内で株価は大きく変動し、27.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの株の最低値は？

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF(DBMF)の年間最安値は24.52でした。現在の27.24や24.52 - 28.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBMFの動きはライブチャートで確認できます。

DBMFの株式分割はいつ行われましたか？

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.26、-3.58%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.15 27.26
1年のレンジ
24.52 28.28
以前の終値
27.26
始値
27.16
買値
27.24
買値
27.54
安値
27.15
高値
27.26
出来高
198
1日の変化
-0.07%
1ヶ月の変化
5.58%
6ヶ月の変化
7.58%
1年の変化
-3.58%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8