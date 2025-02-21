- 概要
DBMF: iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMFの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり27.15の安値と27.26の高値で取引されました。
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DBMF News
よくあるご質問
DBMF株の現在の価格は？
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの株価は本日27.24です。-0.07%内で取引され、前日の終値は27.26、取引量は198に達しました。DBMFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの株は配当を出しますか？
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの現在の価格は27.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.58%やUSDにも注目します。DBMFの動きはライブチャートで確認できます。
DBMF株を買う方法は？
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの株は現在27.24で購入可能です。注文は通常27.24または27.54付近で行われ、198や0.29%が市場の動きを示します。DBMFの最新情報はライブチャートで確認できます。
DBMF株に投資する方法は？
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFへの投資では、年間の値幅24.52 - 28.28と現在の27.24を考慮します。注文は多くの場合27.24や27.54で行われる前に、5.58%や7.58%と比較されます。DBMFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの株の最高値は？
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの過去1年の最高値は28.28でした。24.52 - 28.28内で株価は大きく変動し、27.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの株の最低値は？
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF(DBMF)の年間最安値は24.52でした。現在の27.24や24.52 - 28.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBMFの動きはライブチャートで確認できます。
DBMFの株式分割はいつ行われましたか？
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.26、-3.58%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.26
- 始値
- 27.16
- 買値
- 27.24
- 買値
- 27.54
- 安値
- 27.15
- 高値
- 27.26
- 出来高
- 198
- 1日の変化
- -0.07%
- 1ヶ月の変化
- 5.58%
- 6ヶ月の変化
- 7.58%
- 1年の変化
- -3.58%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8