DBMF: iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
今日DBMF汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点27.15和高点27.26进行交易。
关注iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DBMF股票今天的价格是多少？
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF股票今天的定价为27.24。它在-0.07%范围内交易，昨天的收盘价为27.26，交易量达到198。DBMF的实时价格图表显示了这些更新。
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF股票是否支付股息？
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF目前的价值为27.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.58%和USD。实时查看图表以跟踪DBMF走势。
如何购买DBMF股票？
您可以以27.24的当前价格购买iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF股票。订单通常设置在27.24或27.54附近，而198和0.29%显示市场活动。立即关注DBMF的实时图表更新。
如何投资DBMF股票？
投资iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF需要考虑年度范围24.52 - 28.28和当前价格27.24。许多人在以27.24或27.54下订单之前，会比较5.58%和。实时查看DBMF价格图表，了解每日变化。
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF的最高价格是28.28。在24.52 - 28.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF的绩效。
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF股票的最低价格是多少？
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF（DBMF）的最低价格为24.52。将其与当前的27.24和24.52 - 28.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DBMF股票是什么时候拆分的？
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.26和-3.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.26
- 开盘价
- 27.16
- 卖价
- 27.24
- 买价
- 27.54
- 最低价
- 27.15
- 最高价
- 27.26
- 交易量
- 198
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 5.58%
- 6个月变化
- 7.58%
- 年变化
- -3.58%
