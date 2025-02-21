报价部分
货币 / DBMF
DBMF: iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

27.24 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DBMF汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点27.15和高点27.26进行交易。

关注iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DBMF股票今天的价格是多少？

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF股票今天的定价为27.24。它在-0.07%范围内交易，昨天的收盘价为27.26，交易量达到198。DBMF的实时价格图表显示了这些更新。

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF股票是否支付股息？

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF目前的价值为27.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.58%和USD。实时查看图表以跟踪DBMF走势。

如何购买DBMF股票？

您可以以27.24的当前价格购买iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF股票。订单通常设置在27.24或27.54附近，而198和0.29%显示市场活动。立即关注DBMF的实时图表更新。

如何投资DBMF股票？

投资iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF需要考虑年度范围24.52 - 28.28和当前价格27.24。许多人在以27.24或27.54下订单之前，会比较5.58%和。实时查看DBMF价格图表，了解每日变化。

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF的最高价格是28.28。在24.52 - 28.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF的绩效。

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF股票的最低价格是多少？

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF（DBMF）的最低价格为24.52。将其与当前的27.24和24.52 - 28.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DBMF股票是什么时候拆分的？

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.26和-3.58%中可见。

日范围
27.15 27.26
年范围
24.52 28.28
前一天收盘价
27.26
开盘价
27.16
卖价
27.24
买价
27.54
最低价
27.15
最高价
27.26
交易量
198
日变化
-0.07%
月变化
5.58%
6个月变化
7.58%
年变化
-3.58%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8