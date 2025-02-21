- Aperçu
DBMF: iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
Le taux de change de DBMF a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.23 et à un maximum de 27.33.
Suivez la dynamique iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DBMF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DBMF aujourd'hui ?
L'action iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF est cotée à 27.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.11%, a clôturé hier à 27.29 et son volume d'échange a atteint 404. Le graphique en temps réel du cours de DBMF présente ces mises à jour.
L'action iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF est actuellement valorisé à 27.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DBMF.
Comment acheter des actions DBMF ?
Vous pouvez acheter des actions iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF au cours actuel de 27.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.26 ou de 27.56, le 404 et le -0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DBMF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DBMF ?
Investir dans iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.52 - 28.28 et le prix actuel 27.26. Beaucoup comparent 5.66% et 7.66% avant de passer des ordres à 27.26 ou 27.56. Consultez le graphique du cours de DBMF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF l'année dernière était 28.28. Au cours de 24.52 - 28.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.29 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) sur l'année a été 24.52. Sa comparaison avec 27.26 et 24.52 - 28.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DBMF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DBMF a-t-elle été divisée ?
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.29 et -3.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.29
- Ouverture
- 27.30
- Bid
- 27.26
- Ask
- 27.56
- Plus Bas
- 27.23
- Plus Haut
- 27.33
- Volume
- 404
- Changement quotidien
- -0.11%
- Changement Mensuel
- 5.66%
- Changement à 6 Mois
- 7.66%
- Changement Annuel
- -3.50%
- Act
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8