DBMF: iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
Der Wechselkurs von DBMF hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.15 bis zu einem Hoch von 27.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DBMF heute?
Die Aktie von iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) notiert heute bei 27.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.26 und das Handelsvolumen erreichte 323. Das Live-Chart von DBMF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DBMF Dividenden?
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF wird derzeit mit 27.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBMF zu verfolgen.
Wie kaufe ich DBMF-Aktien?
Sie können Aktien von iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) zum aktuellen Kurs von 27.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.26 oder 27.56 platziert, während 323 und 0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBMF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DBMF-Aktien?
Bei einer Investition in iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 24.52 - 28.28 und der aktuelle Kurs 27.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.66% und 7.66%, bevor sie Orders zu 27.26 oder 27.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBMF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF?
Der höchste Kurs von iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) im vergangenen Jahr lag bei 28.28. Innerhalb von 24.52 - 28.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) im Laufe des Jahres betrug 24.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.26 und der Spanne 24.52 - 28.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBMF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DBMF statt?
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.26 und -3.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.26
- Eröffnung
- 27.16
- Bid
- 27.26
- Ask
- 27.56
- Tief
- 27.15
- Hoch
- 27.26
- Volumen
- 323
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 5.66%
- 6-Monatsänderung
- 7.66%
- Jahresänderung
- -3.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8