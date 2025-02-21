- Обзор рынка
DBMF: iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
Курс DBMF за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.23, а максимальная — 27.33.
Следите за динамикой iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DBMF сегодня?
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) сегодня оценивается на уровне 27.26. Инструмент торгуется в пределах -0.11%, вчерашнее закрытие составило 27.29, а торговый объем достиг 404. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF?
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF в настоящее время оценивается в 27.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.50% и USD. Отслеживайте движения DBMF на графике в реальном времени.
Как купить акции DBMF?
Вы можете купить акции iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) по текущей цене 27.26. Ордера обычно размещаются около 27.26 или 27.56, тогда как 404 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DBMF?
Инвестирование в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 24.52 - 28.28 и текущей цены 27.26. Многие сравнивают 5.66% и 7.66% перед размещением ордеров на 27.26 или 27.56. Изучайте ежедневные изменения цены DBMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF?
Самая высокая цена iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) за последний год составила 28.28. Акции заметно колебались в пределах 24.52 - 28.28, сравнение с 27.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF?
Самая низкая цена iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) за год составила 24.52. Сравнение с текущими 27.26 и 24.52 - 28.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DBMF?
В прошлом iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.29 и -3.50% после корпоративных действий.
