DBMF: iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
El tipo de cambio de DBMF de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.15, mientras que el máximo ha alcanzado 27.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DBMF News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DBMF hoy?
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) se evalúa hoy en 27.24. El instrumento se negocia dentro de -0.07%; el cierre de ayer ha sido 27.26 y el volumen comercial ha alcanzado 198. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DBMF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF?
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF se evalúa actualmente en 27.24. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.58% y USD. Monitoree los movimientos de DBMF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DBMF?
Puede comprar acciones de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) al precio actual de 27.24. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.24 o 27.54, mientras que 198 y 0.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DBMF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DBMF?
Invertir en iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.52 - 28.28 y el precio actual 27.24. Muchos comparan 5.58% y 7.58% antes de colocar órdenes en 27.24 o 27.54. Estudie los cambios diarios de precios de DBMF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF?
El precio más alto de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) en el último año ha sido 28.28. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.52 - 28.28, una comparación con 27.26 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF?
El precio más bajo de iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) para el año ha sido 24.52. La comparación con los actuales 27.24 y 24.52 - 28.28 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DBMF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DBMF?
En el pasado, iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.26 y -3.58% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.26
- Open
- 27.16
- Bid
- 27.24
- Ask
- 27.54
- Low
- 27.15
- High
- 27.26
- Volumen
- 198
- Cambio diario
- -0.07%
- Cambio mensual
- 5.58%
- Cambio a 6 meses
- 7.58%
- Cambio anual
- -3.58%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8