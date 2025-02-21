QuotazioniSezioni
Valute / DBMF
DBMF: iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

27.26 USD 0.03 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBMF ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.23 e ad un massimo di 27.33.

Segui le dinamiche di iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DBMF oggi?

Oggi le azioni iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF sono prezzate a 27.26. Viene scambiato all'interno di -0.11%, la chiusura di ieri è stata 27.29 e il volume degli scambi ha raggiunto 404. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBMF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF pagano dividendi?

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF è attualmente valutato a 27.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBMF.

Come acquistare azioni DBMF?

Puoi acquistare azioni iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF al prezzo attuale di 27.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.26 o 27.56, mentre 404 e -0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBMF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DBMF?

Investire in iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.52 - 28.28 e il prezzo attuale 27.26. Molti confrontano 5.66% e 7.66% prima di effettuare ordini su 27.26 o 27.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBMF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF?

Il prezzo massimo di iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 28.28. All'interno di 24.52 - 28.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.29 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF?

Il prezzo più basso di iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) nel corso dell'anno è stato 24.52. Confrontandolo con gli attuali 27.26 e 24.52 - 28.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBMF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBMF?

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.29 e -3.50%.

Intervallo Giornaliero
27.23 27.33
Intervallo Annuale
24.52 28.28
Chiusura Precedente
27.29
Apertura
27.30
Bid
27.26
Ask
27.56
Minimo
27.23
Massimo
27.33
Volume
404
Variazione giornaliera
-0.11%
Variazione Mensile
5.66%
Variazione Semestrale
7.66%
Variazione Annuale
-3.50%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8